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Евросоюз готовит санкции против китайских банков

00:18 354

Евросоюз планирует включить в санкционные списки китайские банки, участвующие в торговле с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии, которая ранее представила 18-й пакет санкций против РФ.

По словам источников агентства, в «черные списки» планируется включить два региональных банка, которые работают в граничащих с Россией китайских провинциях.

Именно региональные банки стали ключевым каналом платежей между Россией и КНР после того, как в конце прошлого года США ужесточили режим финансовых санкций и пригрозили вторичными мерами любой кредитной организации, участвующей в сделках с Россией.

Помимо проведения платежей и предоставления экспортного финансирования, они также оказывали крипто-услуги, которые помогали России обходить санкции, цитирует Bloomberg документ ЕК. В рамках санкционного режима эти банки будут отрезаны от финансовой системы Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в 18-й пакет санкций ЕС планирует включить более 30 физических и юридических лиц. Еще 22 российских банка будут отключены от системы SWIFT, 77 танкеров «теневого флота» — включены в «черные списки». Еврокомиссия также предлагает установить запрет на возобновление работы газопровода «Северный поток» и снизить «потолок цен» на российскую нефть — с $60 до $45 за баррель.

Очередной пакет санкций, скорее всего, будет принят уже на следующей неделе, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц. 

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