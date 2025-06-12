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Южную Африку накрыли снегопады: десятки погибших

00:28 530

Сильные дожди и снегопады накрыли несколько районов Южно-Африканской Республики (ЮАР). В провинции Восточный Кейп началось наводнение. По данным «Аль-Джазиры», погибли не менее 49 человек.

Накануне паводок снес школьный автобус с детьми, сообщил губернатор Восточного Кейпа Лубабало Оскар Мабуяне на пресс-конференции. Погибли шесть старшеклассников, четверо числятся пропавшими без вести. Троих учеников удалось спасти.

Мабуяне добавил, что из-за дождей и снегопада возникли оползни, которые привели к перекрытию многих автомобильных магистралей. Погодные условия также создали многокилометровые пробки на дорогах. На юге и востоке республики сотни тысяч домов остались без электричества.

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