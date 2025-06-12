Подробности уголовного дела бывшего главного казначея Badamdar Hotel & Residences

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Гараев работал главным казначеем в филиале Badamdar Hotel & Residences, принадлежащем ООО Badamdar Estates. Занимая эту должность, он вносил в официальные документы ложные сведения и, не перечислив полученные средства в кассу предприятия, присвоил более 163 тысяч манатов. Согласно обвинению, Гараев, получая средства от подразделений компании под названиями FO, F10, Chillbar, CİB, SPA, Fand B, F/B Reppermill и Chillbar F/B, при внесении данных в кассу намеренно искажал цифры, меняя порядок символов после запятой. Например, при поступлении 1750 манатов он указывал в документах 175,00 манатов, тем самым вводя в заблуждение руководство.

В отношении Гараева был выдвинуты обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса.

ООО Badamdar Estates признано потерпевшей стороной по делу.

Хотя во время следствия Гараев признал свою вину, в суде он отказался от показаний и заявил, что не считает себя виновным по предъявленному обвинению. Он утверждал, что не присваивал указанной суммы, а документы, использованные в ходе аудита, ему не предоставлялись: «Я не согласен с результатами аудита, он был проведен непрозрачно. Считаю, что документы о приходе и расходе средств содержат ошибки. Мне ничего не показывали. У кассы должно было быть два ключа, но мне сказали, что второй ключ потерян».

Из показаний самого обвиняемого и свидетелей стало известно, что, будучи главным казначеем, Гараев тратил похищенные средства на официантку ресторана, с которой был близок, а также на роскошный образ жизни и тотализатор, при том, что зарплата его составляла 800 манатов. По результатам аудита было установлено, что им присвоено 163 тысячи манатов. За день до проверки всех сотрудников предупредили о необходимости явки на работу, однако Гараев не появился, на телефонные звонки не отвечал. Родственники сообщили, что он болен. После обнаружения факта растраты в 163 тысячи манатов Гараев полностью перестал выходить на связь. Вскоре он был арестован.

Согласно приговору суда, Дуньямалы Гараев осужден на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.