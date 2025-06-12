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Израиль вывез из Газы останки погибших заложников

00:57 115

Израильские военнослужащие вернули из сектора Газа тела двух погибших заложников. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«В ходе оперативной деятельности Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа в Израиль были возвращены тела двух заложников - Яира Яакова и еще одного похищенного, имя которого пока не разрешено для публикации», - заявил он.

Яир Яаков был убит и похищен из кибуца Нир-Оз близ границы с сектором Газа боевиками «Исламского джихада» 7 октября 2023 года, сообщил премьер.

«Мы не остановимся, пока не вернем всех наших похищенных домой - и живых, и павших», - заверил Нетаньяху.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что тела заложников были обнаружены в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа в ходе операции, которая «стала возможна благодаря точным разведданным, полученным от оперативной группы по освобождению заложников, армейского разведуправления и Службы общей безопасности». По данным израильской стороны, боевики продолжают удерживать в секторе Газа 53 заложника, 20 из которых живы.

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