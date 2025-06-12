На Западе раскрыли план Ирана

Представители разведслужб западных стран считают, что Иран пытается за счет продолжительных переговоров с США выиграть время и подготовиться к возможным ударам по объектам своей ядерной программы, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Пока идут переговоры по атому, причем Иран запланировал еще одну встречу, он использует время для модернизации ядерных объектов таким образом, чтобы снизить урон от возможного военного удара по ним», - цитирует издание слова источников в разведслужбах.

По данным газеты, за прошедшие недели израильские и европейские чиновники предупреждали администрацию США, что Иран намеренно затягивает переговоры. Эту тему также обсуждали по телефону американский прези‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌дент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, наоборот, добивается полного свертывания ядерной программы.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против вооруженного конфликта с Ираном, но сомневается в возможности заключить с ним сделку по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы. «Похоже, они тянут время. Это вызывает сожаление. Сейчас я уже не так уверен, как был пару месяцев назад. С ними что-то произошло, и теперь я гораздо меньше верю в то, что сделка состоится», - сказал Трамп.