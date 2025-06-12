Оптимистичный для Украины прогноз Америки

По словам американского министра, которые приводит УНИАН, стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе станет лучшей защитой для Украины – так считает и президент США Дональд Трамп. Бессент подчеркнул, что национальная безопасность – это экономическая безопасность.

Через 20 лет экономика Украины может опередить российскую. Такое заявление во время слушаний в Конгрессе сдела министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

«Я верю, что через двадцать лет экономика Украины благодаря эффективному управлению, подобному партнерству (как между Украиной и США) и глобальным инвестициям может стать больше, чем российская экономика. И я думаю, что это будет очень сильным сдерживающим фактором для любого, кто тогда будет управлять Россией», – отметил глава Минфина США.

Бессент добавил, что в Риме скоро состоится большая конференция, где будут говорить о восстановлении Украины. Вашингтон призывает Всемирный банк сосредоточиться на этом вопросе. Американский министр подчеркнул, что ни одна страна, которая помогала России в войне против Украины – деньгами, военными или оборудованием для российского оружия, не будет иметь права быть участником процесса восстановления Украины.

В конце мая 2025 года в Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что только на восстановление портовой инфраструктуры нужен минимум 1 млрд евро.