Аэропорты Москвы остановили работу

Временные ограничения ввели в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани не обслуживают авиарейсы.
Ранее работу приостановил аэропорт Калуги.
Временные ограничения ввели в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани не обслуживают авиарейсы.
Ранее работу приостановил аэропорт Калуги.
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