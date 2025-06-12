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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Аэропорты Москвы остановили работу

02:43 605

Временные ограничения ввели в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани не обслуживают авиарейсы.

Ранее работу приостановил аэропорт Калуги.

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Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны
Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны
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Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления
Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления о развитии ситуации
11 июня 2025, 16:54 6093
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
11 июня 2025, 16:29 3787
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
11 июня 2025, 14:20 7542
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
11 июня 2025, 13:23 7346
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема; все еще актуально
11 июня 2025, 12:53 2732
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