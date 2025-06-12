Цитата дня. От посла США

«Соединенные Штаты могут нанести военный удар [по Ирану], если переговоры провалятся – ничего не исключено».
Майк Хакаби, посол США в Израиле
Майк Хакаби
«Соединенные Штаты могут нанести военный удар [по Ирану], если переговоры провалятся – ничего не исключено».
Майк Хакаби, посол США в Израиле
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