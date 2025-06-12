Россия наступает. Куда без Турции?

Вторжение Российской Федерации в Украину, сопряжённое с демонстративным подрывом гарантий коллективной безопасности со стороны президента США Дональда Трампа, стало мощным катализатором для Европейского Союза. На фоне углубляющейся нестабильности в сфере безопасности, Брюссель предпринял серьезный шаг к формированию самостоятельного военного потенциала, представив 27 мая инициативу «Европейская безопасность через вооружённые усилия» (SAFE). Стратегическая цель заявленного проекта стоимостью 150 миллиардов евро заключается в системной интеграции усилий стран ЕС в области обороны, разработки вооружений и стратегического сдерживания. На фоне ослабления трансатлантических связей всё более очевидным становится тезис о необходимости переосмысления европейской архитектуры безопасности. И в этом контексте всё большее значение приобретает Турция. Расположенная на стыке континентов, а также обладающая одной из крупнейших армий в НАТО и стремительно развивающимся ВПК, Анкара рассматривается сегодня, как потенциальный ключевой партнёр в рамках SAFE. Участие Турции в программе ЕС активно лоббируют Германия, Испания, Италия и Польша. Одновременно этот процесс сопровождается резким сопротивлением со стороны Афин. Министр обороны Греции Никос Дендиас охарактеризовал включение Турции в SAFE, как «предательство», заявив Брюсселю: «Из-за вашей любви к Турции вы забыли о нас».

Этот раскол отражает не только историческую напряжённость в греко-турецких отношениях, но и более глубокий кризис внутри европейской системы коллективной безопасности. Еще в феврале 2022 года тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц констатировал: «Европа больше не может полагаться на гарантии извне». Слова Шольца стали особенно актуальны после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Новая администрация Белого дома всё более открыто заявляет о стратегической переориентации на Индо-Тихоокеанский регион и ставит под сомнение обязательства США по обеспечению безопасности Европы в рамках НАТО. В результате Европа остаётся один на один с ревизионистским соседом на востоке. В экспертной среде Европейского Союза крепнет мнение, что российская агрессия не ограничится контролем над Крымом и Донбассом. Цель Москвы — не просто захват Восточной Украины, а трансформация своего соседа в сателлита, чья зависимость от Кремля может стать системной угрозой для всего евроатлантического пространства. Основная стратегическая тревога ЕС – это сценарий масштабного военного вторжения России в страны Балтии с возможным размещением там тактического ядерного оружия, как инструмент сдерживания коллективного ответа НАТО и нивелирование действия статьи 5 Североатлантического договора. В условиях политического давления Вашингтона на европейских союзников и дестабилизации глобального порядка, подобный сценарий требует от ЕС беспрецедентного наращивания собственного военного потенциала.

На этом фоне Турция становится фактором, с которым невозможно не считаться. Президент Реджеп Тайип Эрдоган одним из первых чётко обозначил приоритеты в новой конфигурации. «Архитектура европейской безопасности неотделима от Турции», — заявил лидер Турции в начале 2024 года. В последние месяцы эта мысль повторялась им многократно в различных форматах, что отражает готовность Анкары к переоценке отношений с ЕС в военно-стратегической плоскости. Судя по всему, прежние формулы евроинтеграции, основанные на соблюдении нормативных критериев, постепенно уступают место прагматичным, взаимовыгодным расчётам в сфере обороны. Несмотря на отсутствие формального членства в Европейском Союзе, Анкара продолжает позиционировать себя, как ключевой элемент безопасности европейского региона. Её роль как форпоста на восточном фланге Старого Света подтверждена не только историческим опытом, но и конкретным участием в боевых операциях и контролем над стратегически важными транспортными и энергетическими коридорами. При этом отношения Турции с Россией остаются сбалансированными, но далеко не бесконфликтными: интересы Анкары и Москвы последовательно сталкивались в Сирии, Ливии, на Южном Кавказе, а инцидент в Идлибе в феврале 2020 года чуть было не поставил две армии на грань прямого столкновения.