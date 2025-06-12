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В Азербайджане лечат редкое заболевание кишечника

Жаля Агазаде, собкор
03:18 314

Целиакия — это генетическое заболевание тонкого кишечника, связанное с недостаточностью ферментов, расщепляющих глютен — белок, содержащийся в таких злаковых культурах, как пшеница, ячмень и рожь. Употребление продуктов, приготовленных из этих злаков, вызывает воспаление и повреждение слизистой оболочки тонкого кишечника.

Организм людей, страдающих целиакией, не переносит глютен. У детей заболевание, как правило, развивается в раннем возрасте при переходе на питание с содержанием глютена. Если диагноз не поставлен своевременно, у ребенка могут развиться задержка роста и физического развития, позднее половое созревание, остеопороз, проблемы с пищеварением, анемия, дефицит витаминов и минералов, гормональный дисбаланс у женщин.

Как сообщает haqqin.azсо ссылкой на Агентство обязательного медицинского страхования, диагностика заболевания и стационарное терапевтическое лечение в случае осложнений покрываются обязательным медицинским страхованием. Диагностикой и лечением занимаются педиатр/терапевт и гастроэнтеролог.

В Пакет услуг обязательного медицинского страхования входят осмотр квалифицированного врача, основной метод диагностики — целиакия-панель, другие лабораторные анализы, эндоскопическое обследование, биопсия, а также некоторые генетические тесты. Исключение глютенсодержащих продуктов из рациона до обследования может помешать получению достоверных результатов, поэтому в период диагностики необходимо продолжать употребление глютена.

Указанные медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования предоставляются на основании медицинских показаний и назначения врача в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, а также в соответствующих научно-исследовательских институтах министерства здравоохранения.

Следует отметить, что целиакия может проявиться в любом возрасте. Основные симптомы включают хроническую диарею или запор, тошноту и рвоту, боли и вздутие живота, дефицит железа, усталость, боли в костях и суставах, кожные проблемы, задержку роста и веса у детей, нарушения сна, потерю веса, сбои менструального цикла, бесплодие и выкидыши у женщин.

Люди, страдающие этим заболеванием, должны полностью исключить из рациона глютенсодержащие продукты, такие как хлеб, макароны, сладости, приготовленные из пшеницы, ржи и ячменя. Необходимо строго соблюдать диету, назначенную врачом, и обязательно проверять, содержат ли принимаемые лекарства и пищевые добавки глютен. Это позволяет снизить выраженность симптомов и предотвратить дальнейшее повреждение кишечника.

Повышение осведомленности населения о данном заболевании имеет важное значение для своевременной диагностики и начала лечения.

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