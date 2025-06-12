В Азербайджане лечат редкое заболевание кишечника

Целиакия — это генетическое заболевание тонкого кишечника, связанное с недостаточностью ферментов, расщепляющих глютен — белок, содержащийся в таких злаковых культурах, как пшеница, ячмень и рожь. Употребление продуктов, приготовленных из этих злаков, вызывает воспаление и повреждение слизистой оболочки тонкого кишечника.

Организм людей, страдающих целиакией, не переносит глютен. У детей заболевание, как правило, развивается в раннем возрасте при переходе на питание с содержанием глютена. Если диагноз не поставлен своевременно, у ребенка могут развиться задержка роста и физического развития, позднее половое созревание, остеопороз, проблемы с пищеварением, анемия, дефицит витаминов и минералов, гормональный дисбаланс у женщин.

Как сообщает haqqin.azсо ссылкой на Агентство обязательного медицинского страхования, диагностика заболевания и стационарное терапевтическое лечение в случае осложнений покрываются обязательным медицинским страхованием. Диагностикой и лечением занимаются педиатр/терапевт и гастроэнтеролог.