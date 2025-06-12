И ирландцы громят дома мигрантов

Атланта (США). Ребенок смотрит из автобуса на демонстрантов во время акции протеста против рейдов по задержанию мигрантов
Наблус (Западный берег). Израильский солдат направил оружие на гражданских лиц
Буэнос-Айрес (Аргентина). Сторонники бывшего президента Кристины Киршнер протестуют против решения Верховного суда, который оставил в силе решение о шестилетнем тюремном сроке для нее и пожизненный запрет на то, чтобы она занимала госдолжности
Баллимена (Северная Ирландия). Протестующие нападают на полицейских и громят дома иммигрантов. Волнения вспыхнули после того, как стало известно о причастности мигрантов к изнасилованию 14-летней девочки
Ватикан. Папа Лев XIV в бейсболке «Чикаго Уайт Сокс» позирует для фотографии во время своей аудиенции на площади Святого Петра
Кабул (Афганистан). Мужчины молятся у озера Карга
Афины (Греция). Полная Луна восходит над храмом Парфенон