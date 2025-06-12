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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

И ирландцы громят дома мигрантов

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:22 498

Атланта (США). Ребенок смотрит из автобуса на демонстрантов во время акции протеста против рейдов по задержанию мигрантов

Наблус (Западный берег). Израильский солдат направил оружие на гражданских лиц

Буэнос-Айрес (Аргентина). Сторонники бывшего президента Кристины Киршнер протестуют против решения Верховного суда, который оставил в силе решение о шестилетнем тюремном сроке для нее и пожизненный запрет на то, чтобы она занимала госдолжности

Баллимена (Северная Ирландия). Протестующие нападают на полицейских и громят дома иммигрантов.  Волнения вспыхнули после того, как стало известно о причастности мигрантов к изнасилованию 14-летней девочки

Ватикан. Папа Лев XIV в бейсболке «Чикаго Уайт Сокс» позирует для фотографии во время своей аудиенции на площади Святого Петра

Кабул (Афганистан). Мужчины молятся у озера Карга

Афины (Греция). Полная Луна восходит над храмом Парфенон

И ирландцы громят дома мигрантов
И ирландцы громят дома мигрантов объектив haqqin.az
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ЭТО ВАЖНО

И ирландцы громят дома мигрантов
И ирландцы громят дома мигрантов объектив haqqin.az
03:22 499
Россия откроет второй фронт, вторгнувшись в одну из стран НАТО?
Россия откроет второй фронт, вторгнувшись в одну из стран НАТО? на вопросы haqqin.az отвечает Евгений Рощин
02:30 880
И идеалисты превращаются в клоунов
И идеалисты превращаются в клоунов судьба человека
02:00 732
США и Китай. Прекращение огня
США и Китай. Прекращение огня актуальный комментарий
11 июня 2025, 19:31 2839
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
11 июня 2025, 20:58 5669
Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны
Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны
11 июня 2025, 19:19 4512
Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления
Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления о развитии ситуации
11 июня 2025, 16:54 6093
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
11 июня 2025, 16:29 3787
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
11 июня 2025, 14:20 7543
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
11 июня 2025, 13:23 7347
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема; все еще актуально
11 июня 2025, 12:53 2732
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