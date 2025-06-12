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Ближний Восток кипит: Израиль готов к операции в Иране. У Тегерана уже есть план ответа

09:32 1770

Должностные лица США получили информацию, согласно которой Израиль готов к проведению военной операции против Ирана. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

По словам его источников, «чиновников США уведомили о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию» против исламской республики. Откуда получена эта информация американской стороной, не уточняется.

«США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке», - отмечается в публикации на сайте телеканала.

По этой причине ранее власти посоветовали некоторым американцам покинуть регион, а Госдепартамент приказал неосновным правительственным чиновникам покинуть Ирак из-за «возросшей региональной напряженности».

При этом отмечается, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф по-прежнему планирует встретиться с Ираном для шестого раунда переговоров по ядерной программе страны 15 июня.

Комментируя ситуацию, Дональд Трамп пояснил, что американцам рекомендуется покинуть регион, «потому что это может быть опасное место». Трамп также повторил, что США не допустят, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие.

В последние недели вашингтонская администрация была обеспокоена тем, что Израиль готовится нанести удар по Ирану, несмотря на продолжающиеся переговоры по ядерной программе Тегерана. По сведениям портала Axios, Трамп в телефонном разговоре 9 июня предостерег премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху от такого шага.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник передает, что иранские военные и правительственные чиновники обсудили ответные действия на случай удара со стороны Израиля. По его данным, исламская республика разработала план ответа, который подразумевает немедленный контрудар по территории еврейского государства с использованием сотен баллистических ракет.

В среду министр обороны исламской республики Азиз Насирзаде заявил, что в случае войны с США она атакует все американские военные базы на Ближнем Востоке.

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