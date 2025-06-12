Сенсация на международной конференции в Дубае: в Азербайджане впервые успешно проведена операция по удалению катаракты после FLAAK

30–31 мая в Дубае прошла международная конференция FLAAK (Kolor2025), объединившая ведущих специалистов в области офтальмологии из разных стран мира. В мероприятии приняли участие учёные и практикующие врачи из США, Испании, Италии, Франции, Латинской Америки и Турции, которые представили свои новейшие разработки и клинические достижения.
Азербайджан на конференции представлял доктор Джахид Шахбазов. В своём докладе он рассказал о важном прорыве в отечественной офтальмологии — впервые в Азербайджане была успешно проведена операция по удалению катаракты после FLAAK, инновационной процедуры по изменению цвета глаз.
FLAAK (Femtosecond Laser-Assisted Aesthetic Keratopigmentation) — это современная технология, позволяющая безопасно изменить цвет глаза с помощью фемтосекундного лазера. Впервые такие операции начали выполнять 20 лет назад в Испании, затем — в Италии и Франции, а в США метод получил распространение лишь в последние пять лет. В Азербайджане FLAAK начали применять с прошлого года, и пионером в этом направлении стал именно доктор Шахбазов.
Метод вызывал споры в медицинском сообществе страны: некоторые офтальмологи ставили под сомнение его безопасность, а порой утверждали, что FLAAK не применяется в международной практике. Однако представленные на конференции научные данные и статистика убедительно опровергли эти сомнения.
— Несмотря на то что процедура FLAAK пока не одобрена Американским обществом офтальмологов как метод косметического изменения цвета глаз, — отметил доктор Джахид Шахбазов, — она активно применяется более чем в 20 специализированных центрах по всему миру. В Азербайджане я начал проводить такие операции в сентябре прошлого года, что вызвало широкую дискуссию — как в офтальмологическом сообществе, так и в обществе в целом. За 10 месяцев нами было выполнено более 100 процедур, и 60–70% пациентов — иностранцы. Параллельно мы начали научную работу по изучению влияния FLAAK на анатомию глаза и его рефракционные характеристики. Первичные трёхмесячные результаты обнадёживают, и вскоре мы планируем опубликовать их в международных специализированных медицинских изданиях.
На конференции мы представили статистику и видеоматериал, демонстрирующий успешное удаление катаракты спустя шесть месяцев после FLAAK — это важный ответ на один из самых спорных вопросов. Кроме того, на конференции была учреждена Keratopigmentation International Society (KIS) — Международное общество кератопигментации, объединяющее специалистов, работающих с технологиями лазерной пигментации роговицы, включая FLAAK. Я стал учредителем этой международной ассоциации.
FLAAK — исключительно эстетическая процедура, которая составляет лишь 1% от общего объёма операций, проводимых мной. Тем не менее её потенциал огромен, и дальнейшие исследования, а также международное научное признание играют решающую роль для развития этого направления.
June 12, 2025
Доклад доктора Шахбазова вызвал большой интерес у участников конференции. Специалисты отметили, что успешное проведение такой сложной операции после FLAAK свидетельствует о высоком уровне офтальмологии в Азербайджане. Этот шаг укрепляет позиции страны на международной медицинской арене и открывает новые горизонты для развития высокотехнологичной офтальмохирургии внутри страны.