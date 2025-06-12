Россияне ударили по Харькову

Армия РФ в ночь на 12 июня вновь нанесла удар беспилотниками по Харькову. Атака дронов, сообщил мэр города Игорь Терехов, продолжалась около 1,5 часов. Зафиксировано 11 попаданий, удары наносились по Шевченковскому и Слободскому районам города.

«Пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений. В некоторых случаях обломки падали прямо возле детских площадок. Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Всего в результате атаки, по данным ГСЧС, пострадали 14 человек, в том числе четыре ребенка.

11 июня в результате удара российских беспилотников в Харькове погибли четыре человека, более 60 получили ранения.