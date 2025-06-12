Украинские дроны бьют по Москве

Ночью дроны атаковали предприятие в посёлке Зубово Клинского района Московской области, пишут украинские телеграм-каналы.

Предварительно удар пришелся по предприятию ООО «Резонит».

Компания «Резонит» позиционирует себя как один из лидеров на рынке печатных плат и контрактного производства электроники в России, предлагая полный цикл производства от изготовления печатных плат до монтажа микроэлектронных компонентов. Их продукция применяется в различных отраслях, таких как автомобильная электроника, освещение, пожарно-охранные приборы, телекоммуникации, измерительные и бытовые приборы, промышленная автоматика и медицина.

Также упоминается, что печатные платы 7-го класса точности, которые производят «Резонит», используются в том числе в аэрокосмической и оборонной промышленности.