Глава Минобороны Германии приехал к Зеленскому

В Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. В рамках визита он планирует обсудить ситуацию в Украине и дальнейшие шаги по поддержке страны, сообщает Spiegel.

Во время поездки Писториус встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы сделаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защитить себя и оказалась в такой позиции, где Россия будет готова к серьезным переговорам», — заявил министр перед визитом.