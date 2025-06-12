Глава Минобороны Германии приехал к Зеленскому

В Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. В рамках визита он планирует обсудить ситуацию в Украине и дальнейшие шаги по поддержке страны, сообщает Spiegel.
Во время поездки Писториус встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы сделаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защитить себя и оказалась в такой позиции, где Россия будет готова к серьезным переговорам», — заявил министр перед визитом.
Германия остается одним из ключевых партнеров Украины в ходе войны. Берлин предоставил Киеву масштабную военную, финансовую и гуманитарную помощь, включая современные системы ПВО IRIS-T, комплексы Patriot, танки Leopard 2, бронетехнику, боеприпасы и другую технику.
Кроме военной поддержки, Германия оказывает Украине помощь в экономической и гуманитарной сферах, а также активно выступает за ее интеграцию в Европейский союз.
На последнем заседании в формате «Рамштайн» Германия одобрила новый пакет военной помощи на сумму 5 млрд евро (5,76 млрд долларов), в который входит финансирование производства дальнобойного вооружения на территории Украины, поставка систем ПВО, оружия и боеприпасов.