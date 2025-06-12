Россия бомбит украинцев. А американцы поздравляют Россию

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России и выразил стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по вопросам урегулирования конфликта в Украине.

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России, — говорится в заявлении Рубио, распространенном пресс-службой Госдепартамента США. — США по-прежнему привержены поддержке россиян, продолжающих воплощать свои устремления к более светлому будущему».