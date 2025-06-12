Россия бомбит украинцев. А американцы поздравляют Россию

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России и выразил стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по вопросам урегулирования конфликта в Украине.
«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России, — говорится в заявлении Рубио, распространенном пресс-службой Госдепартамента США. — США по-прежнему привержены поддержке россиян, продолжающих воплощать свои устремления к более светлому будущему».
Рубио также подчеркнул готовность Вашингтона к взаимодействию с Россией в целях достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. «Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению более взаимовыгодных отношений между нашими странами», — добавил он.
День России ежегодно отмечается 12 июня.
На фоне поздравления в ночь на 12 июня армия РФ вновь нанесла удар беспилотниками по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, атака длилась около полутора часов. Зафиксировано 11 попаданий по Шевченковскому и Слободскому районам. Накануне, 11 июня, в результате удара российских дронов в Харькове погибли четыре человека, более 60 получили ранения.