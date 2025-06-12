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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Россия бомбит украинцев. А американцы поздравляют Россию

10:23 1157

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России и выразил стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по вопросам урегулирования конфликта в Украине.

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России, — говорится в заявлении Рубио, распространенном пресс-службой Госдепартамента США. — США по-прежнему привержены поддержке россиян, продолжающих воплощать свои устремления к более светлому будущему».

Рубио также подчеркнул готовность Вашингтона к взаимодействию с Россией в целях достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. «Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению более взаимовыгодных отношений между нашими странами», — добавил он.

День России ежегодно отмечается 12 июня.

На фоне поздравления в ночь на 12 июня армия РФ вновь нанесла удар беспилотниками по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, атака длилась около полутора часов. Зафиксировано 11 попаданий по Шевченковскому и Слободскому районам. Накануне, 11 июня, в результате удара российских дронов в Харькове погибли четыре человека, более 60 получили ранения.

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