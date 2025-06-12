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Россия создает африканскую «элиту»

10:20 844

Россия формирует лояльную к Кремлю «африканскую элиту», заявил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Россия наращивает свое присутствие на африканском континенте, используя образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния. Одно из ключевых направлений - создание условий для формирования лояльной к Москве «африканской элиты». С этой целью РФ последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за средства госбюджета», - сообщается в телеграм-канале ГУР.

Отмечается, что основные направления подготовки - сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина. В ведущих университетах Африки планируют открытие курсов русского языка и программ повышения квалификации для преподавателей. В перспективе - синхронизация образовательных программ со стандартами РФ.

Как сообщается, по замыслу Кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран континента.

Также отдельное внимание в РФ уделяют работе с молодежью через спортивные инициативы.

«Африканское образование и спорт все активнее используются Москвой как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к Кремлю», - отметил Юсов.

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