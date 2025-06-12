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«Азербайджанский след»: новое заявление Пашиняна об Армянской церкви

обновлено 11:33
11:33 1402

В процессе освобождения Армянской апостольской святой церкви из плена лицемеров и фарисеев некоторые пытаются увидеть турецкий или азербайджанский след. Это и есть прямое проявление фарисейства, когда используют такие аргументы как средство скрыть свою нечистоту от армянской общественности. Те, кто используют этот метод, дают возможность, включая внешним силам, нарушить любой здоровый дискурс, прервать любую реформу и держать церковь в тупике.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что многие хотят обосновать, что у него есть кандидат на должность нового католикоса. «К сожалению, у меня нет такого кандидата», - добавил он.

«У меня есть описание католикоса: человек, который верит в Бога и является последователем Иисуса Христа, а не мошенником-ростовщиком, человек, который служит церкви, благочестивый священнослужитель, а не распутник, скрывающийся под саном. И у нас будет благочестивый и богобоязненный католикос», - подчернул Пашинян.

**10:33

Одной из ключевых тем на вчерашнем заседании правления партии «Гражданский договор» стал вопрос об отстранении католикоса, сообщает издание «Жоховурд».

По информации источников, близких к властям, члены правления ГД вновь подчеркнули необходимость ослабления позиций верховного патриарха и поддерживающего его духовенства любыми средствами. 

«Кроме того, обсуждался вопрос, связанный с личной жизнью католикоса, а именно: «Есть ли у него ребенок?». Большинство участников заседания настаивали на продолжении давления. Согласно нашим данным, это давление также будет усилено в отношении оппозиционных сил, которые накануне встречали Гарегина II в аэропорту. В ГД считают, что различные политические группы могут попытаться извлечь политическую выгоду из этой ситуации, и такие попытки следует пресечь в ближайшее время»

Пашинян 29 мая опубликовал серию оскорбительных постов в соцсетях против представителей Армянской апостольской церкви, а позднее призвал к выборам нового Католикоса.

2 июня Пашинян поставил под сомнение факт соблюдения обета безбрачия Гарегином II. Затем Пашинян анонсировал создание координационной группы по смене Католикоса Гарегина II.

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