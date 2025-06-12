«Азербайджанский след»: новое заявление Пашиняна об Армянской церкви

В процессе освобождения Армянской апостольской святой церкви из плена лицемеров и фарисеев некоторые пытаются увидеть турецкий или азербайджанский след. Это и есть прямое проявление фарисейства, когда используют такие аргументы как средство скрыть свою нечистоту от армянской общественности. Те, кто используют этот метод, дают возможность, включая внешним силам, нарушить любой здоровый дискурс, прервать любую реформу и держать церковь в тупике.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что многие хотят обосновать, что у него есть кандидат на должность нового католикоса. «К сожалению, у меня нет такого кандидата», - добавил он.

«У меня есть описание католикоса: человек, который верит в Бога и является последователем Иисуса Христа, а не мошенником-ростовщиком, человек, который служит церкви, благочестивый священнослужитель, а не распутник, скрывающийся под саном. И у нас будет благочестивый и богобоязненный католикос», - подчернул Пашинян.