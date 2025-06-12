Америка кипит

Беспорядки начались в Сиэтле (штат Вашингтон) на северо-западе США. Местные жители поджигают мусорные баки и запускают в полицию фейерверки.
June 12, 2025
Также сообщается, что мэр города Спокана (штат Вашингтон) Лиза Браун объявила о введении комендантского часа на фоне вспыхнувших протестов. Решение было принято 11 июня. Ограничения действуют с 21:30 по местному времени до 5:00.
Согласно пресс-релизу мэрии, комендантский час будет действовать в части центральных районов города. Исключение сделали для сотрудников правоохранительных органов, служб реагирования на ЧС и СМИ, а также для проживающих в этом районе людей и тех, кому надо ехать на работу.
До этого полицейские в Лос-Анджелесе применили резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. Активисты шли маршем по городу. Около часа полицейские не появлялись, но позднее силовики на автомобилях догнали толпу.
June 12, 2025
6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Они переросли в столкновения с полицией. Трамп направил в Калифорнию бойцов Нацгвардии. После этого губернатор штата Гэвин Ньюсом подал в суд на президента. 11 июня в Лос-Анджелесе ввели комендантский час.
Накануне противники политики президента США Дональда Трампа анонсировали массовые демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне.
June 12, 2025