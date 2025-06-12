Америка кипит

Беспорядки начались в Сиэтле (штат Вашингтон) на северо-западе США. Местные жители поджигают мусорные баки и запускают в полицию фейерверки.

Также сообщается, что мэр города Спокана (штат Вашингтон) Лиза Браун объявила о введении комендантского часа на фоне вспыхнувших протестов. Решение было принято 11 июня. Ограничения действуют с 21:30 по местному времени до 5:00.

Согласно пресс-релизу мэрии, комендантский час будет действовать в части центральных районов города. Исключение сделали для сотрудников правоохранительных органов, служб реагирования на ЧС и СМИ, а также для проживающих в этом районе людей и тех, кому надо ехать на работу.

До этого полицейские в Лос-Анджелесе применили резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. Активисты шли маршем по городу. Около часа полицейские не появлялись, но позднее силовики на автомобилях догнали толпу.