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В G7 обсуждают отказ от итогового коммюнике

10:57 597

Страны G7 в этом году могут не выпускать традиционное совместное коммюнике по итогам саммита.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой встречи.

По данным агентства, лидеры «Большой семерки» не планируют достигать консенсуса по итоговому документу на саммите, который пройдет на следующей неделе в Канаде. Причиной стали углубляющиеся разногласия между США и другими участниками объединения по вопросам войны в Украине, климатической политики и социальным вопросам.

Вместо единого документа планируется публикация нескольких отдельных заявлений по ключевым темам. Такой формат, по словам источников, предложила канадская сторона, чтобы избежать конфликта, подобного ситуации 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из подписанного коммюнике через несколько часов после его публикации.

Премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает снизить напряженность в отношениях с США и сосредоточиться на конструктивных переговорах по вопросам торговли, безопасности и глобальных вызовов.

Прошлогоднее итоговое коммюнике G7 насчитывало 36 страниц и включало заявления о поддержке Украины, борьбе с изменением климата и продвижении гендерного равенства. Администрация Трампа отвергла многие из этих принципов, придерживаясь изоляционистской политики.

В ходе нынешнего саммита G7 лидеры обсудят вопросы искусственного интеллекта, энергетической безопасности, лесных пожаров, а также ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. В мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Индии, Бразилии, Мексики и других стран.

Как ранее сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев надеется организовать встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях саммита в Канаде. Переговоры о возможности этой встречи велись в ходе недавнего визита украинской делегации в США.

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