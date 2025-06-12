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Алиев направил письмо Путину

11:09 1123

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает официальный сайт главы государства.

«Примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю государственного праздника – Дня России», - говорится в письме.

Ильхам Алиев подчеркнул, что народы Азербайджана и России испокон веков связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и взаимоподдержки.

«Сегодня эти добрые традиции создают надежный фундамент для всестороннего развития наших межгосударственных связей и углубления сотрудничества по широкому спектру вопросов. Убежден, что в интересах наших дружественных народов и стран мы и впредь будем прилагать все усилия для укрепления азербайджано-российских отношений и наращивания многопланового взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – благополучия и процветания», - отмечается в письме главы государства.

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