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Зеленский: Путин понимает только силу. У США есть сила

11:14 328

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD заявил, что атаки России с применением сотен беспилотников не связаны с операцией украинских спецслужб, а являются частью общей стратегии Кремля по затягиванию войны и поиску поводов для новых ударов.

«Путин ищет причины для атаки и просто не хочет заканчивать войну», — отметил Зеленский.

Комментируя переговоры, Зеленский подчеркнул, что Москва пытается создать видимость дипломатического диалога, чтобы избежать новых санкций. «Им важно показать Трампу, что между Украиной и Россией есть дипломатический мост. Путин всегда может сказать: «Мы разговариваем! Если санкции будут введены — переговоров больше не будет». Путин не хочет мира», — сказал он.

По словам украинского лидера, Кремль пытается навязать формат переговоров без участия США и Европы, чтобы изолировать Украину. Зеленский считает, что длительная война без поддержки партнеров — идеальный сценарий для Путина.

Говоря о позиции Дональда Трампа, Зеленский заявил, что президент США «раскусил» Путина: «Россия просто лжет Трампу». При этом он добавил, что готов спокойно воспринимать любую тактику Трампа, если она поможет приблизить окончание войны.

«Путин ничего не понимает, кроме силы. А у Америки есть эта сила и я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает», — заявил Зеленский.

Украинский президент также вновь призвал к ужесточению антироссийских санкций. По его словам, главной ошибкой стало то, что санкции вводились слишком медленно, давая Москве время для адаптации. «Путин чувствует, что экономика страдает, но хочет выиграть время, прежде чем будут введены жесткие санкции. А нам нужны эти санкции уже сейчас», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что своевременные санкции помогут сохранить жизни украинцев. «Люди — это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к своим людям так, как это делают россияне», — заявил Зеленский.

В начале июня Зеленский сообщал о предложении Украины прекратить огонь до возможной встречи лидеров. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время невозможна.

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