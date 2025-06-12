Еще одна европейская страна призвала к санкциям против израильтян

Глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард призвала ЕС ввести санкции против крайне правых израильских министров, следуя примеру Великобритании и других западных союзников. В интервью Politico она заявила о необходимости ограничений против отдельных экстремистски настроенных членов кабинета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

После встречи с главой европейской дипломатии Кайей Каллас Стенергард подчеркнула, что Швеция будет настаивать на санкциях против таких министров, добавив: «Я хочу подчеркнуть, что мы настоящие друзья израильского народа, но по-прежнему наша обязанность — оказать давление на израильское правительство».

Для введения санкций ЕС требуется единогласная поддержка всех 27 стран-членов, что, по мнению Politico, маловероятно из-за противодействия сторонников Израиля, таких как Венгрия.

11 июня 2025 года Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания ввели санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича за подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу.