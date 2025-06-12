Чем грозит Украине сокращение помощи США?

Сокращение военной помощи США для Украины может усилить позиции России на фронте и ослабить перспективы мирного урегулирования конфликта.

Аналитики подчеркивают, что уменьшение объемов военной поддержки не заставит президента России Владимира Путина изменить свои цели. По мнению экспертов, российский лидер уверен, что армия РФ сможет дольше вести наступательные действия, чем Украина — удерживать оборону, а Запад — оказывать поддержку Киеву.

В ISW отмечают, что именно масштабная западная помощь, прежде всего оперативно предоставляемая США, критически важна для достижения Украиной успехов на поле боя. Такие успехи могли бы изменить расчеты Кремля и подтолкнуть Москву к конструктивным переговорам.

Сокращение американской поддержки, напротив, создает риски укрепления российских позиций и может поощрить Кремль к продолжению агрессии. «Такое развитие событий противоречит заявленной цели президента США Дональда Трампа о достижении прочного мира в Украине», — говорится в отчете ISW.

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность в январе 2025 года, неоднократно заявлял о необходимости завершения войны путем переговоров. Однако, несмотря на проведенные в Стамбуле раунды переговоров, существенного прогресса в мирном процессе достичь не удалось из-за жесткой позиции Кремля.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщил о планах на 2026 год сократить бюджетные расходы на закупку вооружений для Украины. При этом он подчеркнул, что администрация Трампа «иначе смотрит на этот конфликт» и продолжает настаивать на поиске дипломатического решения. Одновременно в Конгресс поступило сообщение Госдепартамента о лицензии на экспорт оружия в Украину на сумму $30 млрд.