Грузины сильно разозлились на поляков

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска и главу польского МИД Радослава Сикорского в лоббировании интересов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Туск в среду, выступая в Сейме, заявил, что Польша намерена убедить партнеров по ЕС отменить либо значительно ограничить безвизовый въезд для граждан Грузии на территорию союза.

«Действующее правительство Польши, премьер, министр иностранных дел являются лоббистами Михаила Саакашвили. Я вам напомню съезды «Европейской народной партии», на которых Дональд Туск, как руководитель этой партии, прочитал нам письмо Михаила Саакашвили из тюрьмы - преступника, человека, создавшего систему пыток. <...> Мы помним также заявления министра иностранных дел Сикорского, когда он даже сегодня называет Саакашвили, человека, создавшего систему пыток, рэкет, модернизатором и примерным демократом», - сказал Папуашвили журналистам.

Отношения Тбилиси и Брюсселя разладились после того, как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах. У ЕС есть также вопросы к честности и прозрачности парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года в Грузии. В январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц. Отдельные страны союза также ввели персональные санкции против представителей грузинской власти.