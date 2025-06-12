USD 1.7000
EUR 1.9573
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Грузины сильно разозлились на поляков

обновлено 12:45
12:45 1877

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска и главу польского МИД Радослава Сикорского в лоббировании интересов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Туск в среду, выступая в Сейме, заявил, что Польша намерена убедить партнеров по ЕС отменить либо значительно ограничить безвизовый въезд для граждан Грузии на территорию союза.

«Действующее правительство Польши, премьер, министр иностранных дел являются лоббистами Михаила Саакашвили. Я вам напомню съезды «Европейской народной партии», на которых Дональд Туск, как руководитель этой партии, прочитал нам письмо Михаила Саакашвили из тюрьмы - преступника, человека, создавшего систему пыток. <...> Мы помним также заявления министра иностранных дел Сикорского, когда он даже сегодня называет Саакашвили, человека, создавшего систему пыток, рэкет, модернизатором и примерным демократом», - сказал Папуашвили журналистам.

Отношения Тбилиси и Брюсселя разладились после того, как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах. У ЕС есть также вопросы к честности и прозрачности парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года в Грузии. В январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц. Отдельные страны союза также ввели персональные санкции против представителей грузинской власти.

*** 12:24

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал выступление в польском парламенте премьера Польши Дональда Туска, призвавшего отменить или ограничить безвизовый режим для граждан Грузии в страны Евросоюза, угрозой и шантажом.

«Вчера мы услышали выступление премьер-министра Дональда Туска в польском парламенте, в котором содержалась реальная угроза грузинскому народу. Нельзя таким образом угрожать народу из-за сделанного им выбора и из-за того, ч‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌то кому-то в Европе не нравятся итоги наших парламентских выборов», - сказал он журналистам в четверг, находясь с визитом в Венгрии.

Кобахидзе считает, что угроза Туска о возможном приостановлении безвизового режима для Грузии является шантажом.

«Этот шантаж рассчитан на развитие в Грузии политических процессов в каком-то другом направлении, - сказал он. - Такой шантаж по отношению к нам, продолжающийся уже несколько лет не действует на наш народ».

НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 25
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 309
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 551
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 956
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 1981
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1320
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7712
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1562
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5529
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 426
Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат
Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат
12:36 2140

ЭТО ВАЖНО

НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 25
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 309
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 551
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 956
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 1981
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1320
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7712
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1562
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5529
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 426
Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат
Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат
12:36 2140
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться