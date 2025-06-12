Грузины сильно разозлились на поляков

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска и главу польского МИД Радослава Сикорского в лоббировании интересов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Туск в среду, выступая в Сейме, заявил, что Польша намерена убедить партнеров по ЕС отменить либо значительно ограничить безвизовый въезд для граждан Грузии на территорию союза.
«Действующее правительство Польши, премьер, министр иностранных дел являются лоббистами Михаила Саакашвили. Я вам напомню съезды «Европейской народной партии», на которых Дональд Туск, как руководитель этой партии, прочитал нам письмо Михаила Саакашвили из тюрьмы - преступника, человека, создавшего систему пыток. <...> Мы помним также заявления министра иностранных дел Сикорского, когда он даже сегодня называет Саакашвили, человека, создавшего систему пыток, рэкет, модернизатором и примерным демократом», - сказал Папуашвили журналистам.
Отношения Тбилиси и Брюсселя разладились после того, как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах. У ЕС есть также вопросы к честности и прозрачности парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года в Грузии. В январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц. Отдельные страны союза также ввели персональные санкции против представителей грузинской власти.
*** 12:24
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал выступление в польском парламенте премьера Польши Дональда Туска, призвавшего отменить или ограничить безвизовый режим для граждан Грузии в страны Евросоюза, угрозой и шантажом.
«Вчера мы услышали выступление премьер-министра Дональда Туска в польском парламенте, в котором содержалась реальная угроза грузинскому народу. Нельзя таким образом угрожать народу из-за сделанного им выбора и из-за того, что кому-то в Европе не нравятся итоги наших парламентских выборов», - сказал он журналистам в четверг, находясь с визитом в Венгрии.
Кобахидзе считает, что угроза Туска о возможном приостановлении безвизового режима для Грузии является шантажом.
«Этот шантаж рассчитан на развитие в Грузии политических процессов в каком-то другом направлении, - сказал он. - Такой шантаж по отношению к нам, продолжающийся уже несколько лет не действует на наш народ».