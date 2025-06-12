Орбан: Грузия – «зверь», которого боится Европа

По словам Орбана, сегодня все завидуют Грузии на фоне семипроцентного экономического роста. При этом, указал премьер Венгрии, одновременно в стране снижается дефицит бюджета и государственный долг.

«Еще в 2022 году, когда глобальные либералы пытались расшатать ситуацию — и у нас, и у вас, — чтобы помешать нашим странам сохранить нынешние правительства… Представьте, что было бы тогда. Но даже сегодня нам по-прежнему приходится сражаться. Потому что для них грузинское правительство — это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу», — сказал Орбан.

Политик указал, что «именно Грузия первой решила сопротивляться», и это чувство близко Венгрии.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца за отсутствие дипломатического такта и этикета в связи с их недавним заявлением по случаю Дня независимости Грузии.

В письме, опубликованном посольством Франции в Тбилиси, Макрон, Туск и Мерц поздравили грузинский народ, но одновременно осудили действия властей в отношении СМИ, оппозиции и гражданского общества.