USD 1.7000
EUR 1.9573
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат

12:36 2141

Президенту России Владимиру Путину безразличны потери во время войны против Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью ведущей Миранде Девайн.

Отвечая на вопрос интервьюера, какие США имеют «козыри», чтобы заставить Россию и Украину закончить войну, Трамп заявил, что Москва «теряет по 5 тысяч военных еженедельно». Девайн отметила, что президента России это не волнует.

«Возможно, ему (Путину) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше», - согласился Трамп.

Президент США также добавил, что между Украиной и Россией якобы был достигнут определенный прогресс, но потом «бомбили то, что не должны были бомбить», что поставило прогресс на паузу.

НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 31
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 315
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 558
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 961
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 1987
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1323
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7714
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1565
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5529
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 426
Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат
Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат
12:36 2142

ЭТО ВАЖНО

НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 31
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 315
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 558
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 961
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 1987
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1323
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7714
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1565
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5529
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 426
Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат
Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат
12:36 2142
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться