Трамп догадался: Путину безразлична гибель своих солдат

Президенту России Владимиру Путину безразличны потери во время войны против Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью ведущей Миранде Девайн.

Отвечая на вопрос интервьюера, какие США имеют «козыри», чтобы заставить Россию и Украину закончить войну, Трамп заявил, что Москва «теряет по 5 тысяч военных еженедельно». Девайн отметила, что президента России это не волнует.

«Возможно, ему (Путину) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше», - согласился Трамп.

Президент США также добавил, что между Украиной и Россией якобы был достигнут определенный прогресс, но потом «бомбили то, что не должны были бомбить», что поставило прогресс на паузу.