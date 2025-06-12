В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших

По данным индийского портала TimesNow, в результате крушения на западе Индии лайнера Boeing 787-8, который направлялся в Лондон, погибли не менее 110 человек.

В заявлении авиакомпании в соцсети X сказано, что самолет разбился вскоре после взлета. Рейс перевозил 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, одного канадца и семь граждан Португалии. В Air India добавили, что пострадавших везут в ближайшие больницы, но их число не привели. Международный аэропорт в Ахмадабаде после авиакатастрофы приостановил работу.

TimesNow пишет, что самолет разбился сразу после взлета. По данным портала, лайнер подал сигнал бедствия «немедленно». Он достиг максимальной высоты 625 футов, а затем начал резко снижаться. Что послужило причиной, пока не установлено. Местная полиция заявила, что потерпевший катастрофу самолет Air India упал на здание общежития для врачей.

По предварительным данным, это первая авиакатастрофа с участием самолета Boeing модели 787-8 Dreamliner.