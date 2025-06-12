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В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших

фото; видео; обновлено 14:48
14:48 3334

По данным индийского портала TimesNow, в результате крушения на западе Индии лайнера Boeing 787-8, который направлялся в Лондон, погибли не менее 110 человек.

В заявлении авиакомпании в соцсети X сказано, что самолет разбился вскоре после взлета. Рейс перевозил 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, одного канадца и семь граждан Португалии. В Air India добавили, что пострадавших везут в ближайшие больницы, но их число не привели. Международный аэропорт в Ахмадабаде после авиакатастрофы приостановил работу.

TimesNow пишет, что самолет разбился сразу после взлета. По данным портала, лайнер подал сигнал бедствия «немедленно». Он достиг максимальной высоты 625 футов, а затем начал резко снижаться. Что послужило причиной, пока не установлено. Местная полиция заявила, что потерпевший катастрофу самолет Air India упал на здание общежития для врачей.

По предварительным данным, это первая авиакатастрофа с участием самолета Boeing модели 787-8 Dreamliner.

* * * 13:59

По меньшей мере 40 человек погибли в катастрофе самолета Air India на западе Индии, сообщает телеканал News18.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, рухнул на жилой район, могут быть пострадавшие на земле, сообщил телеканал NDTV.

Международный аэропорт имени Сардара Валлабхаи Пателя (SVPIA) в Ахмедабаде после авиакатастрофы с самолетом Air India приостановил все операции. Об этом заявил журналистам представитель аэропорта.

«После авиакатастрофы все операции временно приостановлены до дальнейшего уведомления», - сказал он.

Reuters передает, что на борту разбившегося в Индии самолета находились граждане Индии, Канады, Португалии и подданные Великобритании.

* * * 13:20

Полиция Индии подтвердила информацию о катастрофе возле аэропорта Ахмедабада самолета Air India с 242 пассажирами на борту.

Телеканал NDTV сообщает, что в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India есть выжившие. Телеканал показал кадры, на которых из здания аэропорта вывозят пострадавших.

По предварительным данным, крушение потерпел Boeing 787 Dreamliner. Он следовал рейсом Ахмедабад - Лондон. Авиакомпания пока не подтвердила эту информацию.

* * * 12:47

В индийском аэропорту Ахмадабада разбился самолет, сообщает телеканал News18.

На борту находились 130 пассажиров.

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