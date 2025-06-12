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ТуранБанк отмечает 33-летие

12:56 429

ТуранБанк, один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, сохранивший свой имидж надежного партнера в бизнесе, сегодня отмечает 33-летие. 

Банк, начавший свою деятельность 12 июня 1992 года, за эти годы прошел обширное развитие и стал одним из крупнейших финансовых институтов страны. Руководствуясь критериями профессионализма, надежности и высокой корпоративной культуры в своей деятельности, ТуранБанк за эти годы добился больших успехов и еще больше укрепил свои позиции и репутацию в сфере финансирования субъектов предпринимательства. Он также сумел расширить свою клиентскую базу, предоставив более 190 тысячам физических и юридических лиц финансовые услуги и продукты в 22 точках продаж с более чем 850 сотрудниками.

ТуранБанк оказывает постоянную поддержку финансированию реального сектора и развитию конкурентоспособных секторов экономики путем расширения финансовых возможностей предпринимательства. Банк продолжает оказывать серьезную поддержку развитию ненефтяного сектора страны, сотрудничая с местными институтами, такими как Фонд развития предпринимательства, Агентство Аграрного кредитования и развития, Фонд гарантирования ипотечных кредитов, а также с влиятельными международными финансовыми институтами, такими как Международная финансовая корпорация (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Банк торговли и развития ECO (ECO TDB), Микрофинансовый фонд EMF, Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и Инвестиционный фонд Incofin в рамках финансирования малых и средних предприятий.

Кроме того, Банк завоевал расположение своих клиентов как инновационный банк, предлагающий цифровые продукты в соответствии с требованиями современной эпохи, обеспечивая удобное, эффективное и безопасное предоставление банковских услуг за счет применения цифровизации и инновационных технологий, а также предоставляя своим клиентам услуги дистанционного банковского обслуживания с помощью усовершенствованной системы интернет-банкинга и мобильного приложения.

ТуранБанк, оставаясь приверженным принципу социальной ответственности на протяжении 33 лет своей деятельности, поддерживает наших граждан, особо нуждающихся в социальной защите, семьи ветеранов и шехидов, а также тесно сотрудничает с Фондом YAŞAT, Фондом помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики и Фондом возрождения Карабаха. Неслучайно, что банк уже пять лет подряд удостаивается премии за проект «Корпоративная социальная ответственность» от Ассоциации банков Азербайджана.

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