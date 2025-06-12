Нефть взлетела из-за Ирана

Быстрое наращивание добычи странами ОПЕК+, давившее в последнее время на котировки нефти, временно уступило на рынке место опасениям, связанным с Ираном. США начали вывод части персонала с Ближнего Востока из-за эскалации напряженности между Израилем и Ираном, также упали шансы на достижение договоренности между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

В результате цена Brent на торгах во второй половине дня в среду взлетела на 5% - до $70,22 за баррель, аналогично подорожал американский сорт WTI. В четверг цены несколько скорректировались – до $69 за Brent и $67,4 за WTI.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,32, или 0,44% - до $72,17.

Дональд Трамп заявил в среду, что теперь он «менее уверен» в заключении ядерной сделки с Ираном, несмотря на длящиеся уже не одну неделю переговоры. В четверг истекает 60-дневный срок, установленный Трампом для согласования условий сделки. На этой неделе Тегеран заявил, что в воскресенье состоится шестой раунд переговоров, хотя этого не подтвердили ни США, ни Оман, который выступает посредником.