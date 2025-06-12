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МЧС подготовило пляжи для отдыха бакинцев

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13:04 785

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана организовало медиа-тур, посвящённый подготовке к пляжному сезону.

В ходе мероприятия представители СМИ ознакомились с мерами безопасности, реализуемыми Государственной службой по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС на пляже, расположенном на побережье Каспийского моря в посёлке Мардакян Хазарского района Баку.

Журналистам сообщили, что МЧС проводит соответствующие мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии пляжного сезона. С мая текущего года сотрудники упомянутой службы совместно с представителями местных исполнительных органов проводили мониторинг прибрежных зон. Главной целью было выявление непригодных и неконтролируемых пляжей, а также информирование операторов пляжей о правилах безопасности.

Кроме того, на пляжах, находящихся под контролем Службы, и на общественных пляжах, созданных по инициативе общественного объединения IDEA, проводятся подводные обследования и очистка с привлечением водолазов. Устанавливаются знаки, обозначающие границы зон для купания, а также информационные таблички для ознакомления отдыхающих с правилами безопасности. Спасательная техника и оборудование, включая снаряжение для подводных поисково-спасательных операций, приводятся в рабочее состояние.

Все меры по обеспечению безопасности завершатся к 15 июня, после чего Служба перейдёт на усиленный режим работы.

В настоящее время МЧС продолжает интенсивную работу по обеспечению безопасности на пляжах.

В завершение мероприятия представитель МЧС через СМИ обратился к населению с призывом соблюдать правила безопасности на воде.

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