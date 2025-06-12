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Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины

13:11 1331

Россия после беспрецедентной атаки украинских дронов на военные аэродромы, в результате которой было уничтожено не менее 12 самолетов стратегической авиации, перебросила десятки бомбардировщиков на более удаленные от границ с Украиной авиабазы. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые изучил OSINT-аналитик AviVector, пишет «Агентство».

Так, все самолеты Ту-160, находившиеся на аэродромах Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской, в первых числах июня покинули места базирования. Два бомбардировщика были размещены в Анадыре на Чукотке, три — в Елизово на Камчатке, а еще три оказались на аэродроме Борисоглебское в Татарстане.

Также с авиабазы под Мурманском улетели 11 бомбардировщиков Ту-22М3 и все Ту-95МС. Самолеты были размещены на аэродромах Украинка в Амурской области, Энгельс-2 в Саратовской области, Борисоглебское в Татарстане и авиабазе в Моздоке в Северной Осетии, которая в последнее время практически не использовалась российскими военными.

Отправляя стратегическую авиацию на удаленные аэродромы, в том числе на Дальнем Востоке, Москва пытается снизить риск новых атак украинских беспилотников, отметил старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк. После украинских ударов России, возможно, придется чаще перемещать стратегическую авиацию между аэродромами, добавил экс-командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Грег Бэгвелл.

1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела на территории России самую масштабную за три года войны операцию «Паутина». В рамках нее под удар украинских дронов, которые запускались из фур, попали авиабазы в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях.

По данным источников NYT в Белом доме, в результате атаки Россия потеряла как минимум шесть дальних бомбардировщиков Ту-95, не менее четырех Ту-22М, а также несколько самолетов радиолокационного дозора А-50. Украинская сторона заявила, что всего в ходе операции было уничтожено или повреждено 41 воздушное судно Военно-космических сил РФ.

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