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Иран осудил резолюцию МАГАТЭ

13:19 602

Иранский МИД и Организация по атомной энергии Ирана в четверг выступили с осуждением резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, согласно которой Тегеран не в полной мере исполняет свои обязательства в ядерной сфере, передает Mehr.

«В совместном заявлении МИД и Организация по атомной энергии решительно осудили резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ и предложенную США и тремя странами Европы», - сообщает агентство.

«Иран всегда придерживался своих обязательств по Соглашению о гарантиях МАГАТЭ», - отмечается в заявлении МИД и Организации.

В нем подчеркивается политическая ангажированность резолюции, отсутствие фактологической базы для нее.

Проект резолюции представили‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌ США, Франция, Британия и ФРГ. В проекте, с которым ознакомилось агентство Associated Press, Совет управляющих требует немедленно предоставить разъяснения по поводу зарегистрированных частиц урана на нескольких незадекларированных объектах в Тегеране.

В МИД Ирана ранее обещали принять ответные меры в случае, если МАГАТЭ примет содержащий критику Тегерана проект резолюции по ядерной программе.

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