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Пожар в доме в Хырдалане потушили

фото; видео; обновлено 14:23
14:23 899

Сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС полностью потушили пожар в частном доме на улице Фикрета Ахмедова в городе Хырдалане, предотвратив распространение огня на более обширную площадь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

* * * 13:22

В одном из частных жилых домов в городе Хырдалане Апшеронского района вспыхнул пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время принимаются неотложные меры по тушению пожара.

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