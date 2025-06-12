Пожар в доме в Хырдалане потушили

Сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС полностью потушили пожар в частном доме на улице Фикрета Ахмедова в городе Хырдалане, предотвратив распространение огня на более обширную площадь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

* * * 13:22

В одном из частных жилых домов в городе Хырдалане Апшеронского района вспыхнул пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время принимаются неотложные меры по тушению пожара.