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Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»

13:29 2011

Россия обладает «законными основаниями» для запроса экстрадиции Артема Тимофеева, подозреваемого в организации атак беспилотников на российские аэродромы. Об этом журналистам заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

Как сообщали российские СМИ, Тимофеев вместе с супругой 28 мая покинул Россию и направился в Казахстан на автомобиле частного перевозчика из Челябинска.

«Если Тимофеев находится в Казахстане, власти этой страны обязаны задержать его и передать России. Казахстан позиционирует себя как дружественное государство», — подчеркнул адвокат.

37-летнему Тимофееву принадлежали фуры, которые были начинены БПЛА и направлены к российским аэродромам в ходе операции «Паутина». Мужчина, выходец из Украины, переехал в Россию после начала войны.

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