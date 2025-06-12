USD 1.7000
EUR 1.9573
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

В России предложили заблокировать Telegram

13:42 672

В России следует замедлить или даже заблокировать работу Telegram, чтобы граждане перешли в национальный государственный мессенджер, закон о создании которого на этой неделе единогласно приняла Госдума. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, в прошлом советник президента по развитию интернета.

По словам Клименко, государству стоит вмешаться в ситуацию с популярностью Telegram, который имеет в России 90 млн пользователей, лидирует по темпам роста аудитории (+6 млн человек за год) и лишь незначительно уступает VK, у которого было 93 млн активных юзеров на начало 2025 года.

Россияне, по мнению Клименко, «всё равно со временем перейдут» на государственный мессенджер, который власти планируют подключить к системе «Госуслуг», чтобы исключить анонимность пользователей. «Важно определиться — быстро и принудительно или медленно и добровольно», — сказал Клименко. — Наверное, государство должно «помочь» немножечко Telegram: либо ухудшить его связь, либо вообще запретить».

В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших
В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших фото; видео; обновлено 14:48
14:48 3364
НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 53
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 339
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 584
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 988
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 2015
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1338
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7728
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1581
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5535
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 434

ЭТО ВАЖНО

В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших
В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших фото; видео; обновлено 14:48
14:48 3364
НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 53
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 339
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 584
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 988
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 2015
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1338
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7728
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1581
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5535
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 434
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться