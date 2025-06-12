В России предложили заблокировать Telegram

В России следует замедлить или даже заблокировать работу Telegram, чтобы граждане перешли в национальный государственный мессенджер, закон о создании которого на этой неделе единогласно приняла Госдума. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, в прошлом советник президента по развитию интернета.

По словам Клименко, государству стоит вмешаться в ситуацию с популярностью Telegram, который имеет в России 90 млн пользователей, лидирует по темпам роста аудитории (+6 млн человек за год) и лишь незначительно уступает VK, у которого было 93 млн активных юзеров на начало 2025 года.

Россияне, по мнению Клименко, «всё равно со временем перейдут» на государственный мессенджер, который власти планируют подключить к системе «Госуслуг», чтобы исключить анонимность пользователей. «Важно определиться — быстро и принудительно или медленно и добровольно», — сказал Клименко. — Наверное, государство должно «помочь» немножечко Telegram: либо ухудшить его связь, либо вообще запретить».