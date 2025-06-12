Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 13 участников группировки, обвиняемых в совершении тяжких преступлений с целью создания в Азербайджане шариатского государства «Карима».

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был оглашен приговор. Обвиняемые Фаик Зейналов и Ильхам Шихалиев приговорены к 17 годам лишения свободы; Гусейн Гусейнзаде, Этибар Мамедзаде, Илькин Багиров, Вугар Мадатов и Эльгюн Агаев — к 16 годам; Эльвин Джафаров, Юсиф Мирзоев, Руслан Алиев, Савалан Гусейнли и Магеррамали Мусаев — к 15 годам и 6 месяцам; Мир Васид Алиев — к 10 годам лишения свободы.

Судебная коллегия под председательством Новруза Керимова пришла к выводу, что обвинения, предъявленные вышеуказанным лицам в ходе расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ), были подтверждены судебным следствием. На этом основании члены группы были признаны виновными в подготовке покушения на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за неё, в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность, а также по другим статьям.

Следует отметить, что обвиняемые были задержаны в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности. В рамках уголовного дела им были предъявлены обвинения по статьям 170.3, 234.1-1, 274, 28, 277 и 278.2 Уголовного кодекса.

Руководитель телеканала Real TV Миршахин Агаев и бывший министр образования Мисир Марданов признаны потерпевшими по данному уголовному делу.