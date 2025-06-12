USD 1.7000
EUR 1.9573
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры

Инара Рафикгызы
14:07 988

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 13 участников группировки, обвиняемых в совершении тяжких преступлений с целью создания в Азербайджане шариатского государства «Карима».

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был оглашен приговор. Обвиняемые Фаик Зейналов и Ильхам Шихалиев приговорены к 17 годам лишения свободы; Гусейн Гусейнзаде, Этибар Мамедзаде, Илькин Багиров, Вугар Мадатов и Эльгюн Агаев — к 16 годам; Эльвин Джафаров, Юсиф Мирзоев, Руслан Алиев, Савалан Гусейнли и Магеррамали Мусаев — к 15 годам и 6 месяцам; Мир Васид Алиев — к 10 годам лишения свободы.

Судебная коллегия под председательством Новруза Керимова пришла к выводу, что обвинения, предъявленные вышеуказанным лицам в ходе расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ), были подтверждены судебным следствием. На этом основании члены группы были признаны виновными в подготовке покушения на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за неё, в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность, а также по другим статьям.

Следует отметить, что обвиняемые были задержаны в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности. В рамках уголовного дела им были предъявлены обвинения по статьям 170.3, 234.1-1, 274, 28, 277 и 278.2 Уголовного кодекса.

Руководитель телеканала Real TV Миршахин Агаев и бывший министр образования Мисир Марданов признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших
В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших фото; видео; обновлено 14:48
14:48 3369
НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 57
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 341
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 587
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 989
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 2017
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1339
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7731
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1583
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5535
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 434

ЭТО ВАЖНО

В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших
В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших фото; видео; обновлено 14:48
14:48 3369
НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 57
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 341
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 587
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 989
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 2017
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1339
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7731
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1583
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5535
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 434
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться