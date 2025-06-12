Крушение самолета в Индии обвалило акции Boeing

Акции американской корпорации Boeing упали почти на 8% на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) после сообщений о крушении самолета в Индии.

По состоянию на 13:30 по бакинскому времени котировки компании снизились на 7,96%, до $196,97 за акцию. К 13:41 снижение замедлилось — бумаги торговались на уровне $199,14, что соответствует падению на 6,93%.

Инцидент произошел с самолетом Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавшим по маршруту Ахмедабад — Лондон. По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение вблизи аэропорта города Ахмедабада на западе Индии. На борту находились 242 человека.