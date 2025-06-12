USD 1.7000
EUR 1.9573
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Посол США в России покидает пост

14:23 372

Посол США в России Линн Трейси завершает свою миссию в Москве.

Об этом сообщили в американском посольстве.

Линн Трейси занимает пост посла США в России с января 2023 года. Ранее она была американским послом в Армении, а также работала старшим советником по делам России в бюро по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте США (2017–2018 годы). В 2014–2017 годах Трейси занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Москве. За свою карьеру дипломат была удостоена награды госсекретаря США за проявленное мужество и почетной награды за выдающиеся заслуги.

По данным «Коммерсанта», на пост нового посла США в России может быть назначен спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Его кандидатуру, как предполагается, выдвинула администрация бывшего президента Джо Байдена, а нынешние власти не стали её отзывать. Норланд имеет 35-летний опыт дипломатической службы и ранее возглавлял американские посольства в Грузии и Узбекистане.

В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших
В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших фото; видео; обновлено 14:48
14:48 3384
НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 64
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 345
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 596
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 990
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 2023
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1343
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7736
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1585
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5535
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 435

ЭТО ВАЖНО

В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших
В Индии разбился Boeing Dreamliner: более ста погибших фото; видео; обновлено 14:48
14:48 3384
НАТО расширяет слежку за Россией
НАТО расширяет слежку за Россией
14:48 64
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном
14:37 345
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку
Ильхам Алиев на открытии завода в Баку фото
14:30 596
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
Обидчикам Миршахина Агаева и Мисира Марданова вынесены суровые приговоры
14:07 990
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
Россия требует от Казахстана выдать одного из участников «Паутины»
13:29 2023
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
Россия перебросила бомбардировщики как можно дальше от Украины
13:11 1343
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба
Украинские дроны бьют по Москве. Заявление Генштаба видео; обновлено 11:55
11:55 7736
Нефть взлетела из-за Ирана
Нефть взлетела из-за Ирана
13:03 1585
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию
Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию наши подробности
11 июня 2025, 21:54 5535
ТуранБанк отмечает 33-летие
ТуранБанк отмечает 33-летие
12:56 435
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться