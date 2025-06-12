Посол США в России покидает пост

Линн Трейси занимает пост посла США в России с января 2023 года. Ранее она была американским послом в Армении, а также работала старшим советником по делам России в бюро по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте США (2017–2018 годы). В 2014–2017 годах Трейси занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Москве. За свою карьеру дипломат была удостоена награды госсекретаря США за проявленное мужество и почетной награды за выдающиеся заслуги.

По данным «Коммерсанта», на пост нового посла США в России может быть назначен спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Его кандидатуру, как предполагается, выдвинула администрация бывшего президента Джо Байдена, а нынешние власти не стали её отзывать. Норланд имеет 35-летний опыт дипломатической службы и ранее возглавлял американские посольства в Грузии и Узбекистане.