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Ильхам Алиев на открытии завода в Баку

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14:30 599

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку завода по производству различных видов и сортов закусок ООО Nobel Food Industry.

Министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Наблюдательного совета Azersun Holding Ахмед Гёзел проинформировали главу государства о деятельности предприятия.

На введенном в эксплуатацию предприятии, соучредителями которого являются принадлежащий Azersun Holding консервный завод Qafqaz и ООО Shervan, будут производиться различные виды и сорта закусок – попкорн, десерты и сухофрукты. Наряду с поставками продукции на местный рынок, предусмотрено также экспортировать ее за рубеж. На заводе, мощность которого составит 9 600 тонн продукции в год, установлено современное оборудование ведущих стран мира. Используемые в производстве подсолнечник, миндаль, фундук будут обеспечиваться за счет местного сырья. На предприятии общей площадью более 7 гектаров постоянной работой будут обеспечены 210 человек. Общая инвестиционная стоимость завода составляет 38 миллионов манатов. Из них 5 миллионов манатов выделены в качестве льготного кредита Фондом развития предпринимательства Азербайджана.

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