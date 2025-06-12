Ильхам Алиев на открытии завода в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку завода по производству различных видов и сортов закусок ООО Nobel Food Industry.
Министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Наблюдательного совета Azersun Holding Ахмед Гёзел проинформировали главу государства о деятельности предприятия.
На введенном в эксплуатацию предприятии, соучредителями которого являются принадлежащий Azersun Holding консервный завод Qafqaz и ООО Shervan, будут производиться различные виды и сорта закусок – попкорн, десерты и сухофрукты. Наряду с поставками продукции на местный рынок, предусмотрено также экспортировать ее за рубеж. На заводе, мощность которого составит 9 600 тонн продукции в год, установлено современное оборудование ведущих стран мира. Используемые в производстве подсолнечник, миндаль, фундук будут обеспечиваться за счет местного сырья. На предприятии общей площадью более 7 гектаров постоянной работой будут обеспечены 210 человек. Общая инвестиционная стоимость завода составляет 38 миллионов манатов. Из них 5 миллионов манатов выделены в качестве льготного кредита Фондом развития предпринимательства Азербайджана.