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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Пашиняна обвинили в союзе с Саргсяном

14:37 349

Российский медиаменеджер Арам Габрелянов обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в союзе с экс-президентом Армении Сержем Саргсяном с целью дискредитации еще одного бывшего главы государства Роберта Кочаряна.

«Саргсян продолжает вести с Пашиняном совместную игру по дискредитации Кочаряна и его партии.

Как стало известно, Сержу разрешили выезд из Армении. План «сержникола» такой. Серж пытается при помощи одного из российских олигархов встретиться в Кремле и убедить российскую власть, что Никол готов лизать ноги в Кремле и просить прощения. Саргсян же хочет выступить посредником в спасении Пашиняна. Понятно одно, что Саргсян ненавидит Кочаряна ничуть не меньше Пашиняна. Как рассказывают, сами члены РПА недовольны позицией Саргсяна и считают его позицию предательской», — написал Габрелянов.

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