Украина и Россия провели новый обмен пленными

Украина и Россия осуществили второй этап обмена тяжелоранеными и тяжело больными военнопленными.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Домой вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбы. Все они нуждаются в дальнейшем лечении, отметил Зеленский.
Как сообщили в Минобороны России, в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, из украинского плена также вернулась группа российских военнослужащих. В настоящее время они находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.