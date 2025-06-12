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Украина и Россия провели новый обмен пленными

15:31 738

Украина и Россия осуществили второй этап обмена тяжелоранеными и тяжело больными военнопленными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Домой вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбы. Все они нуждаются в дальнейшем лечении, отметил Зеленский.

Как сообщили в Минобороны России, в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, из украинского плена также вернулась группа российских военнослужащих. В настоящее время они находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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