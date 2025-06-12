В Риме состоялся симфонический гала-концерт в честь Эльдара Мансурова

28 мая, в день празднования Дня независимости Азербайджана, в одном из самых престижных концертных залов Рима — Auditorium Conciliazione — прошел торжественный гала-концерт, посвященный творчеству выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Эльдара Мансурова. Мероприятие было организовано при поддержке посольства Азербайджана в Италии и стало настоящим мостом между двумя культурами.

Концертная программа открылась исполнением государственных гимнов Азербайджана и Италии. С приветственными словами к публике обратились президент Итало-Азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов, главный операционный директор компании Technip Energies Italy Марко Вилла, а также министр предприятий и политики «Сделано в Италии» Адольфо Урсо. Их выступления подчеркнули значимость культурного диалога как основы для укрепления всесторонних дружественных отношений между двумя странами.

В музыкальной части вечера прозвучали два знаковых произведения — Ave Maria Джузеппе Верди, посвященная светлой памяти Папы Франциска, и Fratres Арво Пярта, приуроченная к юбилейному году Надежды. Основную часть вечера составили одиннадцать симфонических композиций из авторского цикла «Симфонические гравюры» Эльдара Мансурова, прозвучавших в исполнении симфонического оркестра Молизе. За дирижерским пультом стоял маэстро Фуад Ибрагимов, чья высокая музыкальная культура, выразительный стиль и точная работа с оркестром вдохнули в произведения Мансурова особую глубину и динамику. Солисткой концерта выступила одаренная итальянская сопрано Алессиа Панза, чье исполнение вокальных произведений Vocalise и Chahargah стало эмоциональным акцентом вечера. Музыкальные полотна композитора, в которых восточная мелодика органично сплетается с европейской симфонической традицией, произвели глубокое впечатление на публику. Среди прозвучавших сочинений — Holiday Overture, Sad Theme, Houmayun, Overture of Oilers, Vocalise, Chahargah и другие.

Этот вечер стал важной вехой в развитии цикла «Симфонические гравюры» — авторского проекта композитора Эльдара Мансурова. Концерт в Риме стал уже третьим событием в этой серии, вобравшей в себя тонкую образность и философскую глубину его симфонического языка. Премьера цикла состоялась 17 ноября 2023 года в Баку — на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Произведения были исполнены Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибекова под управлением маэстро Фуада Ибрагимова и вызвали большой интерес со стороны музыкальной общественности страны.

Второй концерт прошел 17 июня 2024 года в одном из самых престижных залов Европы — Grand Hall Музыкальной академии имени Ференца Листа в Будапеште. Симфонический оркестр города Сольнок и заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова (сопрано) представили избранные сочинения Мансурова венгерской публике. За дирижерским пультом вновь стоял маэстро Ибрагимов, придавший музыке композитора европейское дыхание.

Концерт в Риме стал не только логическим продолжением, но и знаковым расширением горизонтов проекта. Здесь, где восточная экспрессия встречается с западной академичностью, рождается поистине универсальный музыкальный язык. Завершился вечер яркой финальной частью, после чего маэстро Эльдар Мансуров поднялся на сцену вместе с дирижером, солистами и организаторами, чтобы выразить искреннюю благодарность зрителям и поздравить всех соотечественников с национальным праздником: «Для меня большая честь отмечать День независимости Азербайджана в Риме — через музыку, через эмоции. Это не просто выступление, а момент, который останется со мной навсегда. Благодарю всех, кто сделал этот вечер возможным».