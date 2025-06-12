Майский прорыв России в Украине

Российские войска захватили больше украинской территории в мае, чем за любой другой месяц с конца 2022 года, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что за последние два года продвижение на фронте происходило медленно и с большими потерями с обеих сторон. Однако в последние месяцы Россия смогла ускорить темпы наступления, как это уже было прошлой осенью.

В материале подчеркивается, что как только мирные переговоры зашли в тупик, внимание снова сосредоточилось на том, где в конечном итоге решится исход войны — на поле боя. Именно поэтому Россия стремится достичь значительных успехов на передовой, чтобы заставить Киев пойти на ее условия, что фактически будет означать капитуляцию.

«Украина же пытается сдержать российское наступление и нанести войскам противника достаточно урона, чтобы убедить Москву в том, что отказ от соглашения окажется слишком дорогим», - говорится в материале.

Издание указывает, что Россия наступает на нескольких направлениях, нащупывая слабые места и используя численное превосходство, вынуждая Украину обороняться вдоль всей линии фронта (около 965 км).

Остановить атаки российской пехоты Украине стало труднее и затратнее с приходом тепла и возвращением листвы. Украинским дронам, которые «были первой линией обороны», стало сложнее вести наблюдение. По словам аналитика вашингтонского Института изучения войны Джорджа Барроса, главная цель Кремля — убедить западные правительства в неизбежности российской победы и бесполезности дальнейшей помощи Киеву.

Ключевым направлением для россиян стал город Константиновка — важный логистический узел на окраине фронта. Для этого ВС РФ даже перебросили войска из-под Покровска в сторону Константиновки. По мнению аналитиков, это говорит об изменении направления наступления, но не самой стратегии.

Недавние атаки на Часов Яр и Покровск показали, что Россия готова жертвовать солдатами, техникой и временем ради захвата даже малозначимых с военной точки зрения городов. Битва за Константиновку, по словам Барроса, скорее всего, будет столь же ожесточенной и затяжной. Город быстро превращается в линию фронта, заявил один украинский старший лейтенант в комментарии СМИ.