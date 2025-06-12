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Азербайджан и Китай подписали важные документы

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15:54 863

В рамках 2-й конференции по обмену в области науки и технологий «Один пояс, один путь», проходящей в Чэнду, Китай, состоялась двусторонняя встреча министра науки и образования Эмина Амруллаева с министром науки и технологий Китайской Народной Республики Инь Хэцзюнем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства науки и образования Азербайджана.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние двустороннего сотрудничества в области науки между двумя странами и перспективы его дальнейшего развития.

В рамках встречи были подписаны «Письмо о намерениях по совместной реализации Программы сотрудничества в области искусственного интеллекта между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики» и «Письмо о намерениях по совместной реализации Специальной программы по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики» с целью содействия взаимному сотрудничеству в области науки, технологий и искусственного интеллекта.

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