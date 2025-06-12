У Трампа рассказали, как видят завершение войны в Украине

США уверены в возможности достижения соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией.

По словам Келлога, американская сторона подробно изучила представленные Киевом и Москвой меморандумы о прекращении огня. «Мы взяли украинский документ, потом российский — они называют его меморандумом... И мы сказали: «Хорошо, как можно объединить эти два документа, чтобы выйти на итоговый вариант?» Сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние», — отметил Келлог.

Он подчеркнул, что для США окончанием войны будет считаться всеобъемлющее прекращение огня — то есть остановка боевых действий на текущих позициях сторон. Кроме того, США настаивают на обязательном возвращении всех депортированных детей и военнопленных. По мнению Келлога, это позволит закрепить устойчивое перемирие на длительный срок.

Дипломат добавил, что следующим шагом должно стать возвращение России в Лигу Наций (международную организацию, ранее созданную для разоружения и предотвращения войн).

Келлог также заявил, что суммарные потери обеих сторон в ходе войны, по оценке США, уже превысили 1,2 миллиона человек убитыми и ранеными.

Отдельно спецпредставитель прокомментировал роль президента Украины Владимира Зеленского. «У нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который бы оказался в такой ситуации, как президент Зеленский. Он ведет войну за национальное выживание на своей земле», — отметил Келлог.

Ранее в российских СМИ был опубликован текст «меморандума» Кремля, в котором Москва изложила свои условия прекращения огня. Документ содержит 31 пункт, включая требования о признании Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей частью России, а также о полном выводе украинских войск из этих территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал российский меморандум «ультиматумом» и подчеркнул, что Киев не может воспринимать такие условия всерьез.