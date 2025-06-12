Министр Шахбазов рассказал в Брюсселе о зеленой энергии Азербайджана

На панельной дискуссии высокого уровня на тему «Осведомленность, амбиции и действия» и на круглом столе министров Парвиз Шахбазов поделился своими мыслями о вкладе энергоэффективности в энергетическую безопасность и реализацию глобальных климатических целей, а также в проводимую в этой области политику Азербайджана. Была отмечена важность инвестиций, обмена опытом и международного сотрудничества для достижения энергоэффективности.

Было подчеркнуто, что возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, которые являются основными столпами перехода к чистой энергии, являются стратегическими приоритетами социально-экономического развития и современной энергетической политики Азербайджана. Отмечено, что в короткие сроки созданы современная законодательная база по энергоэффективности и соответствующий Фонд с целью развития Азербайджана как страны зеленого роста с чистой окружающей средой.

Министр энергетики сообщил, что в Карабахском и Восточном Зангезурском регионах, объявленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым зоной зеленой энергетики, реализуется образцовая модель энергоэффективности: «На этих территориях к 2030 году планируется построить 90 станций возобновляемой энергии общей мощностью 1,6 ГВт с использованием умных сетей, созданных с нуля, передовых стандартов энергоэффективности и цифровой инфраструктуры управления. Эти станции позволят сэкономить до 1 млрд кубометров природного газа в год, а выбросы парниковых газов сократятся более чем на 2 млн тонн».

Также было сообщено, что к 2030 году реализуются проекты зеленой энергии общей мощностью 6,7 ГВт, в том числе 2,7 ГВт для энергосистемы и 4 ГВт для экспорта через Зеленый энергетический коридор Каспий - Черное море - Европа. Наряду с увеличением доли зеленой энергетики в установленной энергетической мощности Азербайджана до 38%, за счет этих мощностей будет предотвращено потребление природного газа в объеме 4,4 млрд кубометров.

«Внедрение интерконнекторов зеленой энергетики, которые сделают Азербайджан важным поставщиком зеленой энергии в энергетическом переходе Европы и соединят Каспийский бассейн, Центральную Азию, Турцию и Европу, также входит в число наших приоритетов. С помощью этих инициатив, которые сокращают потери энергии, обеспечивают баланс между региональными сетями, увеличивают долю возобновляемой энергии, оптимизируют производство и спрос, минимизируют выбросы и укрепляют энергетическую безопасность, Азербайджан внесет значительный вклад в повышение энергоэффективности в большом регионе», - сказал министр энергетики.