Суровый приговор экс-чиновнику таможни

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Нахида Мирзоева был оглашен приговор. Согласно вердикту суда, Анар Асланов приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу бывшего начальника отдела транзита Государственного таможенного комитета Азербайджана Анара Асланова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно обвинению, Анар Асланов был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Злоупотребив служебным положением, он за крупные взятки организовал незаконное оформление более 800 автомобилей, импортированных из Грузии в Азербайджан, с датой производства более 10 лет, что запрещено законом. Операция по задержанию Асланова была проведена в 2023 году.

Отметим, что обвинения были выдвинуты по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.3 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.