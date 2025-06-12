Европа ударила по российскому сельскому хозяйству

Совет ЕС утвердил новые пошлины на продукты питания и удобрения из России и Беларуси, которые до сих пор не облагались никакими пошлинами. Об этом сообщает официальный сайт Евросовета.

Согласно решению, повышенные пошлины заработают с 1 июля 2025 года.

Отмечается, что новые пошлины вводятся для сокращения зависимости ЕС от агроимпорта из России и Беларуси и уменьшения доходов РФ, которые идут на финансирование российской войны против Украины.

При этом предполагается, что новые пошлины на российские и белорусские азотные удобрения будут вводиться постепенно с применением переходного периода в три года.

«Новые пошлины будут применяться против сельскохозяйственных товаров, которые составляли 15 процентов всего аграрного импорта из России в ЕС в 2023 году», - отмечается в сообщении.

Таким образом, в течение трех лет ЕС повысит пошлины на сахар, уксус, муку и корма для скота. Это означает, что весь сельскохозяйственный импорт из РФ в ЕС теперь будет облагаться пошлинами.

Кроме этого будут введены 6,5%-ные пошлины на удобрения из России и Беларуси, плюс дополнительные сборы по 40-45 евро за тонну в течение 2025-2026 годов. К 2028 году эти пошлины вырастут до 430 евро за тонну.

Вместе с тем нововведение не затрагивает российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны транзитом через Европу, что, как объясняют в Еврокомиссии, «соответствует обязательствам ЕС по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире».